В Воронежской области отмечено несколько случаев предположительно повторного заражения коронавирусом

Иммунитет к коронавирусу сохраняется в течение полугода после заражения, заявил вирусолог и бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» Александр Чепурнов. Случаи повторного заражения COVID-19 регистрировали и в России, и в остальном мире.

В пресс-службе регионального департамента здравоохранения сообщили, что непосредственно в Воронежской области отмечено несколько случаев предположительно повторного заражения COVID-19.

О таких случаях сообщили в Минздрав РФ для анализа, после которого и появятся достоверные ответы на вопросы о повторном заражении коронавирусом.

- В настоящее время в научных и общественно-политических публикациях сообщается о случаях повторного заражения новой коронавирусной инфекцией. У специалистов нет однозначного ответа на вопрос «повторное это заражение или нет?». COVID-19 пока еще недостаточно изученная инфекция. Необходимо время, чтобы можно было провести научные исследования, обнаружить закономерности и установить истину. Есть мнение, что «повторное» заражение вызвано другим штаммом вируса, от которого не защищает иммунитет от ранее перенесенного заболевания. Однако научных доказательств данному предположению пока нет, - сообщили в облздраве.

На федеральном сайте «Стоп Коронавирус. РФ» опубликовали статистику по заболеваниям COVID-19 за последние сутки. По данным на утро 12 ноября эту болезнь подхватили еще 309 жителей Воронежской области.