Пандус для колясок на переходе у вокзала Воронеж-1 бабушка-бомж превратила в мусорку

Женщины даже не видно за грязными пакетами. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В паблике «Мой и твой Воронеж» разместили пост с фотографией, мягко говоря, нехорошего состояния пандуса на переходе у главного вокзала столицы Черноземья. На первый взгляд, кажется, что дорогу для колясок перегораживает просто куча мусора. Но оказалось (и это самое страшное), что среди всех этих грязных пакетов ютится пожилая женщина.

В комментариях рассказали, что ее сын сейчас находится в больнице. А сама бабушка тоже не очень здорова. Светлана Остроушко-Кунакова сообщила, что ее квартира очень грязная, соседи страдают от жуткого запаха и насекомых. А пожилая женщина предпочитает жить на улице. Летом у перехода, в холодное время года перебирается внутрь.

Напомним, что в Воронеже есть официальный приют для бездомных. Расположен он на улице 45 Стрелковой Дивизии в доме № 143. Для города-миллионника это капля в море. К сожалению, бездомные люди часто становятся предметов наживы для бессовестных людей.

Так заполняется вакуум, образовавшийся в нашем обществе после распада СССР. Во времена Советского Союза была статья 209 уголовного кодекса, карающая за тунеядство. Люди, считавшиеся бездельниками, тунеядцами, алкоголиками, выселялись в специально отведенные местности на срок от двух до пяти лет. Их лишали имущества, заработанного нетрудовым путем, и принуждали к труду на этих территориях. Наверное, не лучший способ решения проблемы. Но сейчас и вовсе никакого нет…