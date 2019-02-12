Руководитель воронежского приюта для бездомных: «Нам помогают бизнесмены и подпольная миллионерша»

В конце января в ленте новостей промелькнула информация о том, что 1 февраля в Воронеже на улице 45 Стрелковой Дивизии в доме № 143 открывается приют для бездомных. Мы решили прийти туда в обычный будний день, чтобы узнать, как живется людям без крыши над головой, какая им нужна помощь.

У входа в дом нас встретил достаточно прилично одетый мужчина. Спросил, что мне надо. Узнав, что я из газеты, предложил пройти в дом.

«ВРАЧ ВЫТАЩИЛ С ТОГО СВЕТА»

Честно сказать, между моими лучшими и худшими ожиданиями увидел нечто среднее. В доме три комнаты. Обстановка примерно такая, как на даче, где давно никто не жил. В комнатах ярусами располагаются койки – на некоторых лежат люди, другие пустуют. Коридора практически нет, дверь сразу открывается в кухню, где, как и положено, плита, тут же висят и сушатся вещи – джинсы, другое белье. Первое, что чувствуешь, - страшная жара. Топят тут от души. Намерзлись…

За отопление здесь отвечает Василий. Мужчина ходит на костылях, инвалид второй группы. Не скрывает, что когда-то сидел в тюрьме. Теперь потерял здоровье, летом передвигается на коляске. Василий в теплое время года на месте не сидит – ездит не только по Воронежу, но и по другим областям. А вот зимой живет здесь, на 45 Стрелковой Дивизии. О приюте отзывается сдержанно:

- Все-таки крыша над головой…

Василий, как и многие люди, которые могут что-то починить, обустроить в быту, не очень многословен. Да и жизнь к долгим речам не располагает.

За отопление в доме отвечает Василий.Фото: Юрий КОЗЛОВ

На кухне у плиты хлопочет пожилая женщина. Она представилась Верой. Рассказала, что у нее трое детей, но у всех своя жизнь, в которой ей места нет. А она привыкала жить самостоятельно. Как может…

Другой обитатель дома Вячеслав поведал свою совсем уж невеселую историю:

- По молодости попал в тюрьму, вышел оттуда, а из квартиры меня, как оказалось, уже выписали. Выпивал, а как на улице жить без выпивки? Один раз глотнул фунфырик, и почти что оказался на том свете. Подобрали меня на улице Владимира Невского без сознания. В больнице на 9-м километре хороший врач попался – чудом меня спас. Однако правую сторону тела частично парализовало. Теперь вот здесь живу, больше негде.

У моего тезки Юрия схожая история – все родственники умерли, потерял документы на квартиру, оказался на улице. В приют попал с подозрением на туберкулез, к счастью, пока не подтвердившимся. Скорее всего, он подхватил сильное воспаление легких во время своих похождений.

Юрий потерял документы и лишился крыши над головой.Фото: Юрий КОЗЛОВ

«СЫН ПРОДУКТЫ ПРИВОЗИТ, НО ВЗЯТЬ К СЕБЕ НЕ МОЖЕТ»

Самая молодая жительница приюта Полина сказала, что жила в селе Хохольского района. Родители умерли, а с сестрой как-то ужиться не удалось. В итоге та же схема – улица – приют.

Самая молодая жительница приюта Полина (справа) не ужилась с сестрой.Фото: Юрий КОЗЛОВ

От этих историй и сильной жары нестерпимо захотелось выйти из дома на улицу. Надо сказать, никакого чересчур неприятного запаха в комнатах, в которых, кстати, стоят два телевизора, нет, но воздух там все равно трудно назвать нормальным.

Обитатели дома много времени проводят в зале.Фото: Юрий КОЗЛОВ

Обстановка в комнатах напоминает вокзал.Фото: Юрий КОЗЛОВ

Вместе со мной вышел покурить еще один мужчина в годах. Он назвался Василием. Выглядит человеком положительным. Он поделился своей бедой:

- Жил в Графской – сосед устроил пожар, сам погиб и меня оставил без дома. Летом пристроился кое-как, а зимой идти оказалось некуда. Из родственников остался сын от первой жены, отношения у нас неплохие, он сюда продукты иногда привозит, но к себе взять не может.

Перед домом сидит все тот же мужчина, который встретил нас у ворот. Его зовут Владимир, жизнь у него получается пестрой:

- В Молдавии работал, в Лисках, мастером был, храмы строил. Случилась беда – упал с четвертого этажа. Теперь инвалид, без костылей не хожу. Так-то я крепкий.

Несмотря на мороз, Владимир снял куртку, чтобы продемонстрировать мускулы:

- Я даже одно время занимался физподготовкой футболистов лискинского «Локомотива». А вот теперь попал сюда. Порой такое уныние нападает… Есть здесь у меня занятие – кролики, их больше многих людей люблю. Хотите, покажу?

На дворе лед, мы с Василием пытаемся его удержать, все равно вечер, ничего не увидишь. Куда там. Владимир встал, сделал пару шагов и упал. Мужчина грузный, мы вдвоем еле подняли.

«ДОЛГО ОТУЧАЕМ ЕСТЬ ОДИН ХЛЕБ, А ЗА МЫТЬЕ ДАЕМ СИГАРЕТКУ»

Минут через пять приехал руководитель приюта Виктор Кочнев. И сразу сказал Владимиру:

- А в честь какого праздника ты сегодня пьяный?

На что получил ответ:

- Раз пьяный, выгоняй!

- Это не наши методы, - сказал Виктор Кочнев. – А вот выводы сделаем.

После этого руководитель приюта поделился своим мнением об его обитателях:

- Здесь мы привозим людей, не требуя от них многого. Видите, почти все инвалиды, им выживать как-то надо. Работаем с приемными отделениями больниц, куда чаще всего попадают люди с улицы. Просим звонить нам, чтобы мы им дали какую-никакую крышу над головой. У нас есть еще один приют в Воронеже и другой – в области. Но их адреса не афишируем, дома-то не резиновые. Да и людей мы подбираем более-менее приличных, чтобы пожар не устроили и тюремные порядки не устанавливали.

Вот этот дом на 45 Стрелковой Дивизии мы арендуем у хозяйки, платим, учитывая коммуналку, немало. Но только благодарны ей – представьте, легко ли было соглашаться на то, чтобы ее жилье стало приютом для бездомных.

Раньше у дома на стройке просто жили бомжи. Место было не огорожено – заходи, кто хочешь. Теперь все же навели порядок – внутри стало более-менее похоже на нормальное жилье. Когда люди попадают к нам с улицы, сначала едят только хлеб. Привыкли им на улице питаться – и от первого, и второго на первых порах отказываются. Еще одна проблема – заставить людей мыться. Часто бывает так – бесплатно не соглашаются идти в душ, а дашь сигаретку – пожалуйста.

Купаться любят не все.Фото: Юрий КОЗЛОВ

Был у нас случай – мужчина врачом работал лет 30, потом, видимо, с женой что-то не сложилось, она уехала в Литву. Человек сорвался, пустился во все тяжкие. В результате к нам его привезли, когда он так болел, что уже не мог подняться с кровати. Прошло не так много времени, и к нам обратился за помощью парень лет 18. Зашел в комнату, увидел лежачего мужчина и говорит: «Да это ж мой отец». И, знаете, так равнодушно, как о чужом. И отец его увидел – ноль эмоций. Потом побывали в их квартире на Депутатской, которая сейчас заброшена. Сталинка, просторная жилплощадь, только вот разбито все. Спросили сына, что случилось, он ответил: «Отец постарался».

Сейчас в доме постоянно живут люди в принципе приличные. Вот только сегодня Владимир сорвался – надо что-то придумать, чтобы он понял, что такие штуки у нас даром не проходят. Тут ведь отпустишь узду – и пиши пропало. Так-то он мужчина неплохой. Видели бы, как с кроликами обращается (их бизнесмены-спонсоры помогли купить). Гладит их, чуть ли не целует…

В принципе на нас сейчас обратили внимание, и это большой плюс. То предприниматели помощь окажут, а то был случай, о котором много писали. В 2017 году к нам приходила под видом нищей весьма состоятельная дама Анна Нерли. Был такой проект у телеканала «Пятница» - «Подпольный миллионер». Так вот, Анна прикинулась обнищавшей женщиной, в затрапезных шортах, майке была, переночевала у нас, потом ушла. А потом приехала уже в красивом белом платье (жильцы приюта обомлели), привезла два телевизора, холодильник, мебель. Так вот удалось немного обставиться («КП-Воронеж» подробно писала об этой истории - Ред.)

Виктор Кочнев: "Раньше возле этого дома на стройке ночевали бомжи, теперь у людей есть крыша над головой".Фото: Юрий КОЗЛОВ

На вопрос, что толкнуло заняться проблемами бездомных, Виктор отвечает:

- Сначала помог вышедшим из тюрьмы двум своим знакомым. А потом как-то втянулся. Нельзя допустить, чтобы люди гибли на улице. Помогаем им восстановить документы, когда человек не инвалид, стараемся найти работу. Люди-то не безнадежные. Вот в другом приюте татарин Рамиль, ноги человек потерял, приезжаю, а он пытается как-то снег чистить, на куртку его насыпает и выталкивает на улицу. Спрашиваю, неужели здоровых нет, чтобы убрать сугробы?

Если вы хотите оказать финансовую помощь, это можно сделать в Интернете на нашем сайте http://www.rassvet-altruism.ru/org/index.html. Внизу на главной странице после предложения: «Вы можете сделать пожертвования» надо заполнить форму и вам откроются наши реквизиты.

Мы рады любой помощи, не обязательно денежной. Вещи и продукты можно привозить к нам в благотворительную организацию «Рассвет» по адресу: улица Цюрупы, 34, 3 этаж, ближайшая остановка транспорта «Манежная». Если вы хотите помочь бездомному человеку устроиться в наши приюты, скажите ему, что он должен подойти в пятницу в 17.00 к надземному железнодорожному переходу справа от железнодорожного вокзала «Воронеж 1» за сквером - это время и место, где мы раздаем горячую пищу нуждающимся. Еще мы даем людям теплую одежду и медикаменты, а также консультируем по вопросам прохождения флюорографии, устройства в дома-интернаты и реабилитационные центры.

Попрощавшись с Виктором Кочневым, пошел на остановку «45 Стрелковой Дивизии». Меня остановил мужчина, похожий на тех, с кем я только что расстался: «Понимаю, Сирия, Украина, все такое… Короче, можешь деньгами помочь?». Торопился на автобус, потом уже спохватился – наверное, надо было дать ему адресок.

P.S. Когда готовился этот материал, позвонил Виктор Кочнев. И рассказал:

- Приехал в отдел полиции № 1 в Железнодорожном районе с женщиной, которая живет в приюте на улице 45 Стрелковой Дивизии, чтобы оформить ей паспорт. Девушка, которая там работает, сообщила, что данные на нее есть, все в порядке, документ получим, но другой сотрудник категорически отказался что-либо делать в этом направлении. Пришлось идти к его руководителю, и только он дал добро. Но опять же эта процедура займет немалое время. И это лишь одна из проблем, с которыми приходится сталкиваться.