В Воронежском педуниверситете продлили дистанционное обучение до 22 ноября

Ректорат Воронежского государственного педагогического университета планирует до 22 ноября максимально перевести учебные занятия студентов очной формы обучения в дистанционный формат. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте вуза.

Таким образом, ВГПУ присоединился к другим крупнейшим вузам Воронежа, в которых «дистанционку» также продлили на две недели. Речь идет о ВГУ, ВГТУ, ВГУИТ, ВГМУ и ВГАУ.

Ранее мы сообщали, что до 9 ноября ушли на «дистанционку» все главные высшие учебные заведения Воронежа.

Напомним также, что с 9 ноября на удаленное обучение переведут школьников с 7 по 11 классы. Ученики 5-х и 6-х два дня будут ходить в свое учебное заведение, а в остальные три (или четыре) также находиться на «дистанционке». И только у малышей с 1 по 4 классы все останется по-прежнему.