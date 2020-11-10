В Воронеже ищут двух пропавших женщин

Зинаиды Селиверстовой нет дома двое суток. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

В поисковом отряде «Лиза Алерт Воронеж» сообщили о том, что в Воронеже пропали две женщины – 81-летняя Зинаида Селиверстова и 46-летняя Елена Хужамбердиева.

Зинаида Селиверстова в воскресенье, 8 ноября, вышла из дома на улице Машиностроителей Советского района, и так до сих пор и не вернулась. По данным поисковиков, она страдает провалами в памяти, может отзываться на имя Наталья.

Приметы Зинаиды Селиверстовой: рост 165 сантиметров, худощавая, седые короткие волосы. 8 ноября была одета в темно-синее драповое пальто по колено, черные брюки, обута в бежевые ботинки, на ней была черная шляпа с полями.

Елена Хужамбердиева ушла из дома 5 ноября. При этом никто из родственников и знакомых даже не знает, как она была в тот день одета.

Приметы Елены: рост 150 сантиметров, плотного телосложения, волосы темно-русые короткие, карие глаза.

А Елена Хужамбердиева пропала уже четыре дня назад. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Всех, кто-что-либо знает о Зинаиде Селиверстовой или Елене Хужамбердиевой, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (волонтеры), 112 (служба спасения) или 02 (полиция).

Напомним, в Воронеже также пропал 39-летний Вадим Колобаев. Он уехал на такси в подмосковный Серпухов к матери и в городе Ефремов Тульской области перестал выходить на связь.