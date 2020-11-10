В Воронеже ищут мужчину, который уехал на такси и пропал

Мужчина перестал выходить на связь в городе Ефремов Тульской области. Фото: поисково-спасательная организация «Регион 36», ВКонтакте.

Волонтеры поисково-спасательного отряда попросили помощи в поисках 39-летнего Вадима Колобаева. Мужчина уехал из Воронежа на такси. Он планировал отправиться к своей матери в город Серпухов Московской области. До города Ефремов Тульской области Вадим отвечал на звонки жены. А потом перестал выходить на связь. Случилось это в понедельник, 9 ноября.

До этого ни разу не было, чтобы Вадим Колобаев долго не выходил на связь. Потому его жена и обратилась в полицию. Потом к поискам ее мужа подключились и волонтеры.

Приметы Вадима Колобаева: рост 180 сантиметров, среднее телосложение, голубые глаза, залысина на лбу, седые виски. 9 ноября был одет в черные футболку и кожаную куртку, синие джинсы, обут в черные ботинки.

Всех, кто что-либо знает о том, где находится пропавший мужчина, просят звонить по телефонам 8(995)333-13-13 (волонтеры) или 112.