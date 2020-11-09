Появилось видео задержания срочника, расстрелявшего четырех военных в Воронеже 9 ноября

В интернете появилось видео момента задержания Антона Макарова, подавшегося в бега после убийства четырех сослуживцев в воинской части на аэродроме Балтимор. Срочника задержали в селе Землянск Семилукского района, когда он зашел в магазин. Туда он приехал на угнанной машине. В пресс-службе регионального ГУ МВД подтвердили место задержания.

Что касается угона автомобиля, есть информация, что молодой человек мог направляться к родственникам в Орловскую область, сообщил источник.

Напомним, солдат расстрелял сослуживцев на военном аэродроме «Балтимор» в Воронеже утром 9 ноября. Как сообщила пресс-служба Западного военного округа, ЧП случилось в пять часов утра, когда военнослужащий находился в наряде.

По предварительной информации, 20-летний Антон Макаров сначала напал с топором на майора Сергея Ермолаева, который прибыл для проверки наряда. Уже затем парень схватил пистолет и открыл огонь: на месте скончались ефрейтор Сергей Кажокин и рядовой Нинаил Акталиев. Еще одного солдата госпитализировали с пулевыми ранениями в плечо и лопатку. Основная версия ЧП, которую рассматривают военные, - нервный срыв.