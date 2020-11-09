Причина расстрела на аэродроме Балтимор в Воронеже 9 ноября названа военными

Где сейчас Антон Макаров, пока непонятно. Фото: другой источник.

Источник «КП» в Западном военном округе сообщил возможную причину расстрела на аэродроме Балтимор в Воронеже 9 ноября:

- По результатам проведенного в воинской части в Воронежской области предварительного разбирательства установлено, что никакого физического конфликта 9 ноября или в предшествовавший период между прибывшим для проверки несения дежурства офицером и военнослужащим, совершившим на него нападение, не было. В качестве основной версии происшедшего рассматривается нервный срыв.

Напомним, на аэродроме «Балтимор» около пяти утра 9 ноября солдат-срочник Антон Макаров отобрал оружие одного из старших по званию и застрелил трех военных. А сам, по одной информации, пустился в бега, по другой, появившейся недавно, – забаррикадировался на территории воинской части на аэродроме. Пока наш источник не подтвердил и не опроверг ни одну из этих версий нынешнего местонахождения Макарова.