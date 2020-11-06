Еще шесть воронежских школьников получили по миллиону за победу во всероссийском конкурсе

Церемония награждения победителей. Фото: предоставлено АНО «Россия – страна возможностей».

Стало известно, что во всероссийском конкурсе для школьников «Большая перемена» отличились 13 школьников из Воронежской области. Кроме Анастасии Леденевой, 11-классницы из Новоусманского района, о которой мы уже писали, лауреатами престижного форума стали ее ровесники Владислав Рогозин, Дарьяна Печкурова, Артем Меркулов, Екатерина Кононыхина, Лилия Калашникова, Александра Аминева. Все они получили по миллиону рублей на оплату обучения и до пяти баллов к портфолио достижений при поступлении в вузы.

На конкурсе отличились еще шесть школьников из Воронежской области. Ученики 10 классов Александр Маликов, Михаил Соколовский, Екатерина Трунина, а также девятиклассницы Анастасия Коноплёва, Ирина Остроушко и Юлия Мочалкина получили по 200 тысяч рублей на оплату образования или покупку образовательных гаджетов.

Кроме того, на конкурсе были названы лучшие образовательные учреждения. В их число вошла средняя школа № 10 (город Борисоглебск).

В торжественной церемонии объявления победителей участвовали первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко и министр просвещения России Сергей Кравцов. По видеосвязи отличившихся школьников поздравил Владимир Путин.