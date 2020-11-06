Школьница из Воронежской области выиграла всероссийский конкурс и получила миллион рублей

Анастасия Леденева. Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

Ученица новоусманского лицея Анастасия Леденева стала одним из победителей финала всероссийского конкурса «Большая перемена». Всего лауреатами творческих соревнований стали 300 учеников девятых и десятых классов и 300 одиннадцатиклассников. А в начальной стадии конкурса участвовали более миллиона школьников. На открытии заключительного этапа в режиме видеосвязи выступил президент России Владимир Путин.

Финал проходил с 31 октября по 5 ноября. В нем 1200 школьников со всей России в составе разных команд работали над заданиями в шести направлениях: «Образование будущего», «Предпринимательство», «Искусство-Арт», «Урбанистика», «Волонтерство» и «Здоровый образ жизни». Анастасия показала свои таланты в сфере искусства. И попала в число лучших.

Как и все финалисты из 11 классов, Настя она получила путевку в «Артек», миллион рублей на оплату дальнейшего обучения и дополнительные баллы, которые она сможет использовать при поступлении в вуз. Денежный приз она сможет направить также на ипотеку или стартап. Ученики 9 и 10 классов выиграли по 200 тысяч рублей на оплату образования или покупку техники для учебы.

- Настя – очень активная девушка, состоит в молодежном Совете при администрации, - отметил глава Новоусманского района Дмитрий Маслов.