С 10 ноября воронежские поликлиники из-за коронавируса перейдут на новую схему работы

Стала известна дата, с которой воронежские поликлиники начнут работать по новой схеме в связи с ситуацией по коронавирусу. С 10 ноября в учреждениях здравоохранения начнется "зонирование" пространства с разведением потоков пациентов.

В поликлиниках организовали «грязные» зоны для приема воронежцев с симптомами ОРВИ, чтобы не "смешивать" их с выздоровевшими. Вход в поликлинику для заболевших с признаками ОРВИ организуют со двора, для остальных - через центральный вход учреждений. В здании развесят указатели и информацию для больных.

Это позволит снизить риск заражения коронавирусом, считают в департаменте здравоохранения региона.