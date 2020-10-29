Воронежские поликлиники перестроят работу под вторую волну коронавируса

.

В областном оперативном штабе по противодействию коронавирусу рассказали о перестройке работы поликлиник из-за второй волны COVID-19.

В частности, создадут дистанционный центр мониторинга пациентов. В обязанности его сотрудников будет входить:

1. прием входящих звонков и фиксация данных;

2. обратная связь с пациентами и обзвон тех, кто не смог дозвониться сам или записался через интернет;

3. координация со службой скорой медицинской помощи и приемно-сортировочными пунктами;

4. контроль состояния здоровья пациентов с COVID-19 и обзвон «контактных».

Медперсонал поликлиник будет перераспределен. Максимальное количество докторов (70% от общего числа) направят для обслуживания людей, имеющих признаки ОРВИ.

В поликлиниках выделят зоны для приема пациентов с ОРВИ. Там создадут отдельный вход для пациентов с повышенной температурой. Будут работать несколько кабинетов терапевтов, кабинет забора мазков на COVID-19, кабинет для проведения рентгенографии ОГК, кабинет неотложной помощи и процедурный кабинет.

Посетителям поликлиник продолжат проводить бесконтактную термометрию, обрабатывать руки антисептиками, проверять наличие масок и перчаток.

Олег КУЗНЕЦОВ