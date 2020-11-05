Территорию воронежского завода «Электроприбор» не будут застраивать многоэтажками

Фото с сайта НПО "Электроприбор -Воронеж"

Территорию одного из крупнейших оборонных предприятий города — АО НПО «Электроприбор-Воронеж» — не планируют трансформировать под жилье. Такое решение принял разрабатывающий новый генплан областного центра на 2021-2041 годы Институт генплана Москвы. Как пояснили в мэрии, заключение было сделано по результатам общественных обсуждений.

Предлагалось, согласно документу, изменить функциональную зону для земельных участков по ул. 20-летия Октября, 59. Речь идет о восьми участках общей площадью 4,8 га. В итоге было отмечено, что проект не целесообразен, поскольку территория не обеспечена объектами социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. Территория, согласно документу, необходима для размещения «мест приложения труда». То есть мест, размещение которых практически не имеет вариантов. Прежде всего, это относится к крупным промышленным предприятиям.

Ранее с предложением изменить научно-производственную зону на зону, предусматривающую многоэтажную жилую застройку, к разработчику Генплана обращался ДСК.

Напомним, завод «Электроприбор» стал переживать не лучшие времена из-за отсутствия заказов еще в конце 2019 года. Тогда предприятие ушло на трехдневку, а рабочие стали увольняться. Позже стало известно, что непрофильные активы предприятия будут распроданы для погашения долгов по зарплате.