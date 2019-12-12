Воронежский завод «Электроприбор» доживает последние дни?

Недавно Сотрудники воронежского завода «Электроприбор» опубликовали в соцсети крик отчаяния. Рабочие уверены, что предприятие вот-вот разделит печальную участь НПО «Энергия», ОАО «Упмаш» и ВЭКС. По словам заводчан, сейчас на «Электроприборе» трехдневная неделя, практически нет заказов, резко упали зарплаты...

- Работы практически нет, плана тоже нет, - пишут заводчане в группе «Мой и твой Воронеж» во «Вконтакте». - Токари и фрезеровщики выпрашивают у мастеров хоть какую-то работу, чтобы что-то заработать, а бедные мастера разводят руками. Практически не осталось молодых рабочих, только люди предпенсионного возраста, либо пенсионеры, которым некуда просто идти работать. Цеха фактически без начальников, потому они в первую очередь убежали в надежде на новую жизнь…

На сайте завода, тем не менее, мы нашли объявления о вакансиях инженера-конструктора и электроника, программиста, начальника отдела стратегического маркетинга и других специалистов. Сообщается, что предприятие специализируется на производстве приборов и систем для летательных аппаратов, счетчиков газа и электронных весов «Штрих», а также одноразовых стаканчиков. Как же на самом деле обстоят дела на предприятии?

ЭТО ЗАГАДОЧНОЕ СЛОВО «ОПТИМИЗАЦИЯ»

В пресс-службе правительства Воронежской области «Комсомолке» рассказали, что завод работает «в штатном режиме»:

- Предприятие выпускает военную и гражданскую продукцию с низкой долей рентабельности. Численность сотрудников составляет 686 человек. В связи со значительным снижением заказов на военную продукцию производится оптимизация расходов. В целях сохранения предприятия, повышения его эффективности сокращаются избыточные мощности и часть управленческого и обслуживающего персонала, вследствие чего инженерно-технические работники и административно-управленческий персонал переведены на трехдневную рабочую неделю. Оплата производится за отработанное время и выполненную работу. Все мероприятия в отношении трудового коллектива происходят в строгом соответствии с законодательством.

Тем не менее, правительство предложило новому директору предприятия Евгению Ли меры господдержки областного и федерального уровня и напомнило о программах Фонда развития промышленности, позволяющих получить доступ на льготных условиях к финансовым ресурсам, необходимым для организации производства новых отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок. Департамент промышленности и транспорта области выразил готовность продолжить взаимодействие с АО НПО «Электроприбор-Воронеж» и при необходимости оказать заводу методическую и консультационную помощь.