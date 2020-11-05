Коронавирусом в Воронежской области чаще всего болеют в возрасте от 30 до 49 лет

Фото из архива КП Фото: Ирина ШАБАНОВА

На начало ноября в Воронежской области наибольшее число заболевших коронавирусной инфекцией приходится на людей в возрасте от 30 до 49 лет. Об этом сообщает региональный оперштаб 5 ноября.

На эту возрастную группу приходится 37,7% пациентов, у которых диагностировали ковид. Также по данным управления Роспотребнадзора области, за неделю удельный вес тяжелых форм COVID-19 в регионе вырос с 1% до 1,5%, а среднетяжелых форм – с 27% до 30%.

Напомним, в регионе за последние сутки коронавирус подтвердился у 303 пациентов. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались еще шесть пациентов Сейчас в больницах области свободна почти тысяча коек для больных с ковидом.