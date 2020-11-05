Под Воронежем Росприроднадзор устанавливает причины утонувшего в грязи экскаватора

Фото управления Росприроднадзора

Экскаватор, утонувший при расчистке реки Усманки в селе Горки Новоусманского района, стал причиной проверки Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 5 ноября.

Информация о том, что во время работ в районе дома №1 по переулку Речной техника ушла под воду, в управление поступила 4 ноября. Специалисты выехали на место и обследовали территорию. Они изучили также возможное изменение берега.

Как пояснили в ведомстве, проверка показала, что ответственными организациями не были соблюдены требования водоохранного законодательства в части получения обязательного разрешения о предоставлении водного объекта в пользование. Кроме того, техника, используемая при производстве работ, эксплуатировалась вне дорог и специально оборудованных мест, имеющих твердое покрытие. А это противоречит требованиям Водного кодекса РФ.

Сотрудники управления совместно со специалистами лаборатории филиала ЦЛАТИ по Воронежской области взяли также пробы воды на предмет загрязнения и провели замеры для расчета вреда.

После получения результатов анализов и проверки разрешительной и проектной документации может стоять вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях. В частности, о нарушении правил охраны водных объектов, эксплуатации водохозяйственных или водоохранных сооружений и самовольного занятия водного объекта.

Ранее инцидент с утонувшим в грязи экскаватором прокомментировали в администрации Новоусманского района:

– Работы проводил подрядчик департамента природных ресурсов и экологии, определённый в результате конкурсных процедур. Причины сложившейся ситуации выясняют. Подрядчик продумывает варианты того, каким способом обеспечить извлечение техники из воды.