В селе под Воронежем сняли на видео утонувший в грязи экскаватор

На поверхности остался только ковш и небольшая часть кабины. Фото: кадр с видео

В селе Горки Новоусманского района случилось ЧП. Там во время очистки реки Усманка почти полностью провалился в жидкую грязь экскаватор. Причем водитель другой такой же машины, явно видевший несчастье коллеги, бесстрашно продолжал работать.

- Работы проводил подрядчик департамента природных ресурсов и экологии, определённый в результате конкурсных процедур. Причины сложившейся ситуации выясняют. Подрядчик продумывает варианты того, каким способом обеспечить извлечение техники из воды, - прокомментировали инцидент в администрации Новоусманского района.

Судя по комментарию, с водителем экскаватора ничего страшного не случилось

Напомним, 13 октября похожее ЧП случилось в Павловске во время расчистки местного Тамбовского озера. Там тоже экскаватор практически потонул в грязи, водитель успешно выбрался из трясины.