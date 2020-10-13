В Воронежской области экскаватор утонул в грязи у озера

Ох, нелегкая эта работа из болота тащить экскаватор... Фото: "Тамбовское озеро" Павловск, ВКонтакте.

В группе «Тамбовское озеро» Павловск» в соцсети «ВКонтакте» выложили видео буквально утонувшего в грязи экскаватора. Машина, призванная для очистки территории, со своей задачей справиться не смогла. Водитель, к счастью, успешно выбрался из трясины. А вот чтобы вытащить экскаватор, явно пришлось попотеть.

Напомним, в районе Тамбовского озера в Павловске стартовали работы по благоустройству. В рамках него заболоченная площадь в 2,4 гектара должна быть очищена от ила, дно углублено. В перспективе там планируют сделать фонтаны, посадить деревья и кустарники. И оборудовать все для «тихого» отдыха – лавочки, фонарики. В оформлении территории собираются использовать природные материалы, характерные для морской тематики. Это будет дерево, грубые веревки и металл.

Ну а пока борьба с болотом, как мы видим, идет тяжело. Между тем, надо поторапливаться. По условиям контракта, все работы должны быть завершены до конца 2020 года.

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