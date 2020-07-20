2020-07-20T14:38:31+03:00
Общество

В райцентре Воронежской области появится «Перламутровое озеро»

В Павловске местность возле водоема, немалая часть которого сейчас заболочена, планируют благоустроить
Артем ИЛЬИН
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На Тамбовском озере появятся фонтаны.На Тамбовском озере появятся фонтаны.Фото: vk.com/spl36
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В администрации Павловска объявили аукцион на благоустройтство территории, прилегающей к озеру Тамбовское площадью около 2,4 га. Этот водоем расположен в самом центре города.

Небольшое озеро на левом берегу Дона на данный момент сильно загрязнено, его северная часть заболочена и покрыта зарослями ивняка. Благоустройство предусматривает как очистку озера, так и облагораживание прилегающей к нему территории.

Концепция «Перламутровое озеро» предусматривает на первом этапе вырубку и выкорчевывание около 200 деревьев и кустарников. Это нужно будет сделать до 15 сентября. Далее в планах очистить воду озера от нефтепродуктов, углубить его дно и удалить ил земснарядом, а затем - оборудовать на нем фонтаны.

На территории возле озера собираются обустроить тротуары, укрепить откосы, сделать бордюры, а в завершении работ поставить малые архитектурные формы и ограждения. Также планируют высадить новые деревья и кустарники, проложить систему полива для них, установить видеокамеры, сделать автостоянку. В оформлении территории используют природные материалы, характерные для морской тематики. Это будет дерево, грубые веревки и металл.

Территория вокруг озера будет оформлена в духе морской тематики. Фото: vk.com/spl36

Территория вокруг озера будет оформлена в духе морской тематики.Фото: vk.com/spl36

Максимальная стоимость контракта – 84 миллиона рублей. 70 млн из них выделят из федеральной казны, так как проект стал одним их победителей конкурса Минстроя, оставшиеся деньги выделят власти региона.

Заявки на аукцион принимают до 27 июля, 28-го пройдут торги. А все работы по благоустройству должны завершить еще до конца 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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