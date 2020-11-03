В Воронеже на видео сняли приехавшие в город 17 новых больших автобусов

Первая партия новых автобусов въезжает в Воронеж. Фото: кадр с видео

В Воронеж приехали первые 17 автобусов из 62, которые возьмут по льготному лизингу для городских перевозок. На их приобретение потратили около 958 миллионов рублей. В управлении информации мэрии предоставили видео, как новые маршрутки въезжают в Воронеж.

Это новые низкопольные машины, оснащенные оборудованием для перевозки инвалидов-колясочников. В частности, они оборудованы накопительной площадкой для пассажиров с багажом и колясками. Кроме того, в новых автобусах предусмотрен откидной пандус для посадки и высадки маломобильных групп населения.

В новых автобусах также установлены системы отопления салона, автоматического обнаружения пожара, контроля внимания водителя, восемь камер видеонаблюдения.

- Всего в наш город прибудет 33 современных газомоторных автобуса, - рассказал мэр Воронежа Вадим Кстенин. - Они будут работать на маршрутах №№ 6, 9КА, 14В. Автобусы прошли проверку, для «Воронежпассажиртранса» этоуже знакомая техника. Теперь муниципальная транспортная компания должна в сжатые сроки выполнить все необходимые процедуры – регистрацию, страхование, оформление документов, прошивку и настройку модулей ГЛОНАСС и речевых информаторов, чтобы уже в начале декабря первая партия уже вышла на линию. Оставшиеся автобусы ждем в ближайшее время, по мере прибытия технику следует также оперативно выводить на линию. Все 62 машины должны начать работать в городе до конца 2020 года.

Напомним, что покупки более 50 автобусов разом в последние десять лет в Воронеже не было.