В Воронеже определили три маршрута, на которые закупят автобусы почти за миллиард рублей
Мэрия Воронежа открыла аукцион на аренду 62 автобусов большого класса для городских перевозок. Начальная цена контракта 958,7 млн рублей. В техническом задании сказано, что это будут новые низкопольные машины, оснащенные оборудованием для перевозки инвалидов-колясочников. Работать они будут на метане.
Речь идет об общественном транспорте, который по итогам переговоров с Минтрансом приобретут для работы на магистральных маршрутах в Воронеже. Минтрансом предусмотрен механизм льготного лизинга, по которой федеральный бюджет оказывает софинансирование и оплачивает 60% от стоимости автобусов.
Автобусы будут с накопительной площадкой для пассажиров с багажом и колясками, с откидным пандусом для посадки и высадки маломобильных групп населения.
Помимо прочего в них должны быть установлены система отопления салона, автоматическая система обнаружения пожара, устройство контроля внимания водителя на основе видеокамеры и непосредственно система видеонаблюдения с 8 камерами и жестким диском не менее 2 Тб.
Как сообщили «КП-Воронеж» в пресс-службе мэрии, в случае успешного прохождения всех процедур техника будет поставлена в Воронеж до ноября 2020 года. Предназначены машины для муниципального предприятия «Воронежпассажиртранс».
- В ходе разработки новой маршрутной сети, которая велась ФАУ «Росдорнии», несколько маршрутов в Воронеже станут магистральными, то есть обеспечивающими обслуживание наибольших пассажиропотоков. На них должны работать только автобусы большого класса с большим выпуском на линию, что позволит обеспечить небольшой интервал движения. Новые автобусы планируется направить на три магистральных маршрута - №№ 6, 9КА и 14В, - пояснили в мэрии.
Покупки более 50 автобусов разом в последние 10 лет в Воронеже не было, самыми крупными закупками являются приобретаемые от 14 до 17 автобусов большой вместимости, закупаемые с 2013 по 2016 годы для МКП «Воронежпассажиртранс» по льготной программе.
ИСТОЧНИК KP.RU