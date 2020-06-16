2020-06-16T12:16:34+03:00
Общество

В Воронеже определили три маршрута, на которые закупят автобусы почти за миллиард рублей

Новые низкопольные машины будут под номерами - 6, 9КА и 14В
Виктор ЛЕВШАКОВ
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В случае успешного прохождения всех процедур техника будет поставлена в Воронеж до ноября 2020 годаВ случае успешного прохождения всех процедур техника будет поставлена в Воронеж до ноября 2020 годаФото: Госзакупки
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Мэрия Воронежа открыла аукцион на аренду 62 автобусов большого класса для городских перевозок. Начальная цена контракта 958,7 млн рублей. В техническом задании сказано, что это будут новые низкопольные машины, оснащенные оборудованием для перевозки инвалидов-колясочников. Работать они будут на метане.

Речь идет об общественном транспорте, который по итогам переговоров с Минтрансом приобретут для работы на магистральных маршрутах в Воронеже. Минтрансом предусмотрен механизм льготного лизинга, по которой федеральный бюджет оказывает софинансирование и оплачивает 60% от стоимости автобусов.

Автобусы будут с накопительной площадкой для пассажиров с багажом и колясками, с откидным пандусом для посадки и высадки маломобильных групп населения.

Помимо прочего в них должны быть установлены система отопления салона, автоматическая система обнаружения пожара, устройство контроля внимания водителя на основе видеокамеры и непосредственно система видеонаблюдения с 8 камерами и жестким диском не менее 2 Тб.

Как сообщили «КП-Воронеж» в пресс-службе мэрии, в случае успешного прохождения всех процедур техника будет поставлена в Воронеж до ноября 2020 года. Предназначены машины для муниципального предприятия «Воронежпассажиртранс».

- В ходе разработки новой маршрутной сети, которая велась ФАУ «Росдорнии», несколько маршрутов в Воронеже станут магистральными, то есть обеспечивающими обслуживание наибольших пассажиропотоков. На них должны работать только автобусы большого класса с большим выпуском на линию, что позволит обеспечить небольшой интервал движения. Новые автобусы планируется направить на три магистральных маршрута - №№ 6, 9КА и 14В, - пояснили в мэрии.

Покупки более 50 автобусов разом в последние 10 лет в Воронеже не было, самыми крупными закупками являются приобретаемые от 14 до 17 автобусов большой вместимости, закупаемые с 2013 по 2016 годы для МКП «Воронежпассажиртранс» по льготной программе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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