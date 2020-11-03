В Воронеже пропавшую женщину нашли мертвой

В поисковом отряде «Лиза Алерт Воронеж» сообщили об окончании поисков 47-летней Елены К., нуждающейся в медицинской помощью. Женщину обнаружили мертвой прохожие.

По данным поисковиков, смерть, по-видимому, не носит криминальный характер. Скорее всего, женщине просто стало плохо в безлюдном месте. Напомним, о том, что Елена К. пропала, стало известно в середине октября.

К счастью, еще в двух случаях поиски завершились удачно. 34-летнего Евгения Завертяева и 80-летнюю Варвару Дочкину нашли живыми. В то же время стало известно о том, что в Новой Усмани с 18 октября пропал 30-летний Роберт Набоян.