Под Воронежем пропал 30-летний мужчина

Фото поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разыскивают 30-летнего Роберта Набояна. Он проживает в Новой Усмани Воронежской области. Об этом понедельник, 2 ноября, волонтеры сообщили в официальной группе сообщества в соцсети «ВКонтакте».

Как уточнили активисты, Роберт пропал почти три недели назад. Родные и близкие не имеют о нем вестей с 18 октября. Согласно опубликованной ориентировке, рост мужчины 170 см. У него худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза.

В день исчезновения был одет в черную куртку, черные брюки, темно-синий свитер и темные туфли.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о том, где может находиться Роберт Набоян, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (волонтеры) или 112.