Под Воронежем на пожаре погибла бабушка, но спасли двоих детей

Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области

Стали известны подробности о пострадавших при пожаре в жилом доме в Лисках на улице Пролетарская. Возгорание произошло утром 3 ноября, в 4:59. На место прибыли 7 спасателей на двух единицах техники. Огонь удалось потушить к 6:10. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС по Воронежской области.

Во время тушения пожарные эвакуировали из дома 24-летнюю девушку, а также двоих детей – 11-летнего мальчика и девочку двух лет. К сожалению, не обошлось без жертв. Во время пожара погибла 47-летняя женщина.

Как уточнили в региональном МЧС, все они родственники.

В доме огнем уничтожена веранда. Сейчас спасатели устанавливают причину пожара.