Под Воронежем в райцентре полыхал дом: есть пострадавшие

Фото предоставлено ГУ МЧС по Воронежской области

Сообщение об очередном возгорании в жилом доме спасателям поступило в 04:59 3 ноября. Пожар случился в городе Лиски на улице Пролетарская. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Воронежской области.

На место оперативно прибыли: отделение ДПК и ПСЧ-21. Огонь удалось потушить в 06:10. В результате пожара в жилом доме 8х8м повреждена огнем веранда. По оперативной информации есть пострадавшие. Сейчас по ним информация уточняется.

Всего к ликвидации пожара привлекалось 7 человек, 2 единицы техники.

В региональном ГУ МЧС напоминают: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101».