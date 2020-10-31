В Воронеже с 1 ноября прекратят ездить дачные автобусы

Дачные автобусы теперь не будут ездить до весны следующего года.
Фото: из архива «КП»
В мэрии сообщили о том, что с 1 ноября больше не будут ездить автобусы до дачных участков. До нового сезона прекратят курсировать 11 маршруток:
№ 7с «ул. Перхоровича – СНТ «Отдых»;
№ 53с «ул. Димитрова – Сомово»;
№ 53сб «ул. Димитрова – СНТ «Большая семья»;
№ 58с «ул. Перхоровича – Сады Дальние (ост. № 13)»;
№ 59ас «з-д ГОО – Сады «Дружба»;
№ 60с «ул. Средне-Московская – п. Рыбачий (ост. № 1)»;
№ 68тс «Завод ГОО – Сады «Алексеевские»;
№ 76с «Ближние сады– ж.д. вокзал «Воронеж-1»;
№ 113сд «ж.д. вокзал «Воронеж-1»
Дальние сады (ост. № 13)»;
122с «Отрожка – Буденный (ост. «Тополя-2»).
Напомним, в Воронеже из-за ремонта моста возле предприятия «Работница» на улице Ленина изменили путь 24 городских автобусов. А недавно стало известно, что снова поменяли путь у восьми маршруток.
Кроме того, с 1 по 6 ноября будут ездить дополнительные автобусы до станции Придача, куда временно направят московские поезда.