В Воронеже с 1 ноября прекратят ездить дачные автобусы

Дачные автобусы теперь не будут ездить до весны следующего года. Фото: из архива «КП»

В мэрии сообщили о том, что с 1 ноября больше не будут ездить автобусы до дачных участков. До нового сезона прекратят курсировать 11 маршруток:

№ 7с «ул. Перхоровича – СНТ «Отдых»;

№ 53с «ул. Димитрова – Сомово»;

№ 53сб «ул. Димитрова – СНТ «Большая семья»;

№ 58с «ул. Перхоровича – Сады Дальние (ост. № 13)»;

№ 59ас «з-д ГОО – Сады «Дружба»;

№ 60с «ул. Средне-Московская – п. Рыбачий (ост. № 1)»;

№ 68тс «Завод ГОО – Сады «Алексеевские»;

№ 76с «Ближние сады– ж.д. вокзал «Воронеж-1»;

№ 113сд «ж.д. вокзал «Воронеж-1»

Дальние сады (ост. № 13)»;

122с «Отрожка – Буденный (ост. «Тополя-2»).

Напомним, в Воронеже из-за ремонта моста возле предприятия «Работница» на улице Ленина изменили путь 24 городских автобусов. А недавно стало известно, что снова поменяли путь у восьми маршруток.

Кроме того, с 1 по 6 ноября будут ездить дополнительные автобусы до станции Придача, куда временно направят московские поезда.