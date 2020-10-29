В Воронеже из-за ремонта моста пустят дополнительные автобусы

На мосту заканчивают демонтаж трамвайных путей. Фото: Алена Бударова.

В мэрии сообщили о том, что на время изменения маршрута поездов из-за ремонта моста на улице Ленина (так называемое «технологическое окно» продлится с 9.00 1 ноября до 13.30 6 ноября) пустят дополнительные автобусы. Они будут курсировать между двумя вокзалами: от «Воронеж-1» до вокзала «Южный» (Придача) по Чернавскому и ВоГРЭСовскому мостам.

Автобусы будут ездить по двух маршрутам: «ж/д вокзал «Воронеж - Южный» - Чернавский мост - ж/д вокзал «Воронеж-1» и «ж/д вокзал «Воронеж - Южный» - ВоГРЭСовский мост - ж/д вокзал «Воронеж-1».

Для пассажиров московских поездов к вокзалу на Придаче автобусы будут отправляться от вокзала «Воронеж-1» ориентировочно в 6.00, 13.45 и 22.00. Они же затем будут довозить от вокзала «Воронеж - Южный» к главному вокзалу пассажиров, приехавших из столицы. На автобусах не будет номеров, однако на них укажут маршруты. Стоить проезд будет так же – 20 рублей по «безналу», 23 - наличными. Автобусы будут выпускать пассажиров на обычных остановках.

В мэрии также рассказали о ходе работ на мосту на улице Ленина. Там завершается демонтаж трамвайных путей, а также продолжаются работы по переносу коммуникаций. До начала разборки моста остается чуть более двух суток.