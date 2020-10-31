В Воронеже медсестра показала свои фото до и после смены в «красной зоне»

Смена в "красной зоне" оставляет на лице жуткие следы. Фото: Татьяна Рогова, ВКонтакте.

Медсестра одной из воронежских больниц Татьяна Рогова показала свои фото до и после смены в «красной зоне». Контраст разительный. После смены на лице видны жуткие следы от снаряжения, призванного предотвратить заражение медработников.

- Разница в фотографиях 24 часа... Слов у меня больше нет, хочется плакать от усталости и безысходности, - делится в посте переживаниями Татьяна. - Количество больных все увеличивается, и тяжесть болезни прогрессирует, что будет дальше, мы не знаем. Хочу сказать только одно, носите маски, берегите себя и своих близких!!!

Впрочем, Татьяну Рогову от коронавируса не спасли и эти меры предосторожности. Медсестра проболела около трех недель, причем достаточно тяжело. Но после того, как выздоровела, опять вернулась на ту же работу.

Напомним, на днях другой медицинский работник Александра Балобина выложила в Инстаграм пост, в котором говорила, что люди умирают от коронавируса у нее на глазах. И призывает всех носить маски и перчатки, чтобы уберечься от этого кошмара.