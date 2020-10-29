Крик души воронежского медработника: «Люди умирают на глазах»

Александра Балобина: "Наденьте вы эти чертовы маски!" Фото: Инстаграм.

Девушка, работающая в отделения для лечения больных COVID-19, опубликовала пост в Инстаграме, который сама же назвала криком души. Александра Балобина высказалась о людях, по-прежнему не верящих, что коронавирус есть на самом деле:

- Это не придуманныи властями вирус, чтобы чипировать людеи и тому подобное, что вы там читаете/слушаете в непроверенных источниках. Это страшно! Очень страшно! Наденьте вы эти чертовы маски! Перчатки! Думаи те не только о себе, но и о ближних.

И добавила:

- Вы кричите, что вы устали от всех ограничении . Серьезно??? А мы не устали? Работая без сна сутками, спасая ваши жизни, не зависимо кто ты: врач, медсестра, санитар. Люди умирают. Умирают, понимаете? И это страшно, потому что это происходит за секунду, и на твоих глазах. Берегите свои семьи, особенно те, в которых присутствуют родственники, которые входят в зону риска. Однажды будет поздно.

В ответе на один из комментариев к посту Александра написала:

- Скорые физически не успевают приехать, потому что стоят и ждут своей очереди (из 30 машин), чтобы доставить тяжелого больного. Это реальность.

Напомним, за последние сутки в Воронежской области зарегистрировали еще 292 случая COVID-19 (всего зараженных за все время эпидемии в нашем регионе стало 24477). Умерли еще восемь человек. Всего жертвами инфекции стали уже 407 наших земляков.

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