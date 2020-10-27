На воронежских мясокомбинатах сняли карантин, введенный из-за африканской чумы свиней

Фото из архива КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Руководители районных станций по борьбе с болезнями животных сообщили о ликвидации вируса на предприятиях. Ранее заразу нашли на мясокомбинатах в Бобровском и Калачеевском районах. Из-за этого были введены ограничительные меры по АЧС. Сейчас они сняты. Это следует из документов, опубликованных на портале правовой информации правительства Воронежской области.

Там уточняется, что с сегодняшнего дня, с 27 октября, меры отменены на «Калачеевском мясокомбинате». Несколькими днями ранее, 21 октября, карантин сняли на «Мясокомбинате Бобровский». Оба решения приняты на основании заключений руководителей районных станций по борьбе с болезнями животных. Они подтвердили, что на предприятиях выполнили мероприятия по ликвидации, купированию и предотвращению АЧС.

Напомним, в Калачеевском районе 30 сентября был установлен карантин из-за заболевания животных африканской чумой свиней. Вспышку АЧС выявили в хозяйстве «Калачеевское» в поселке Пригородный. Первая угрожаемая зона установлена в радиусе не менее 5 км от очага, в пределах границ хутора Сереженков, села Заброды, поселка Пригородный и села Ширяево. Во вторую зону определили весь Калачеевский район. Позднее вирус обнаружили на двух мясокомбинатах и на двух частных подворьях. В результате мер было уничтожено более 34 тысяч голов свиней.