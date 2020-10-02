В районе Воронежской области ввели карантин из-за африканской чумы свиней

С 30 сентября 2020 года до 2 марта 2021-го включительно на территории Калачеевского района установлен карантин из-за заболевания животных африканской чумой свиней. Соответствующий указ появился на сайте правительства Воронежской области.

Очаг заражения произошел в хозяйстве «Калачеевское» в поселке Пригородный. Посещение фермы ограничено: доступ открыт только для производственного персонала и специалистов государственной ветеринарной службы. Запрещено перемещение животных, убой и соответственно продажа. Запрет на продажу, кстати, распространяется на всю продукцию животноводства и растениеводства, в очаге.

Первая угрожаемая зона установлена в радиусе не менее 5 км от очага, в пределах границ хутора Сереженков, села Заброды, поселка Пригородный и села Ширяево. С этой территории запрещен вывоз свиней или их мяса, сырья, продуктов и отходом свиноводства, оборудования и инвентаря, используемого при содержании животных.

Во вторую угрожаемую зону попал весь остальной Калачеевский район. Здесь также под запрет попала реализация свиней и продуктов, полученных от их убоя. Но есть исключение для продуктов животноводства промышленного изготовления. Да и на производстве продукт должен пройти тепловую обработку при температуре выше 70 °С, обеспечивающей ее обеззараживание.

Невозможно и выгульное содержание свиней, в том числе под навесами. В то же время хозяевам нужно следить, чтобы их домашние свиньи не контактировали с дикими кабанами. Отменены и все выставки-ярмарки, где должны были участвовать свиньи.