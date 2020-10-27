Задержали подозреваемого в убийстве женщины в Лискинском тоннеле под Воронежем

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Исколотую ножом 59-летнюю женщину нашли в тоннеле у бывшего мясокомбината в Лисках. От полученных ран она скончалась на месте. Эта трагедия произошла 12 сентября 2020 года около 08.40 часов, утром. Полицейские в течение месяца искали убийцу. Был очерчен круг подозреваемых. И вот они напали на след.

Как оказалось, что женщина была убита за замечание, которое она сделала проходившему мимо пьяному мужчине. Это не понравилось злоумышленнику. Сначала у них завязался словесный конфликт. 58-летняя пенсионерка сделала мужчине замечание, после чего у них завязался словесный конфликт. Затем мужчина попросту выхватил нож и ударил им три раза женщину в шею. Она упала и умерла.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские и следователи СК установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 39-летний житель села Петропавловка, который приехал в Лиски к своему знакомому. Ранее он уже отбывал наказание в местах лишения свободы за имущественные преступления, а также умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ).