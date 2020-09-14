В Воронежской области в тоннеле у бывшего мясокомбината зарезали женщину

Как сообщили пользователи соцсетей, трагедия случилась 12 сентября приблизительно в восемь утра. В тоннеле у бывшего мясокомбината в Лисках горожане обнаружили тело женщины со следами ножевых ранений. К девяти часам, исходя из информации предоставленной «КП-Воронеж» собеседниками, на месте были скорая помощь и полиция. К сожалению, спасти женщину не удалось.

Также, на условиях анонимности нашему корреспонденту рассказали, что первый подозреваемый по этому делу был задержан по ошибке и сейчас уже находится на свободе. Следовательно, кто совершил данное преступление на настоящий момент неизвестно.

В региональном СУ СКР оперативно прокомментировать ситуацию не смогли, но пообещали предоставить информацию позднее.