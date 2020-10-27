Воронежские инспекторы госпожнадзора получили новые служебные автомобили

Фото – пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области

Торжественная передача новых машин состоялась сегодня, 27 октября. Начальникам 7 подразделений надзорной деятельности и профилактической работы Воронежской области вручили Hyundai Creta. Все они выглядят эффектно – в красном цвете и с логотипами МЧС России на дверях. Ключи лично передал начальник Главного управления МЧС России по Воронежской области Александр Кошель.

Как рассказали в ведомстве, автомобили будут использоваться для передвижения сотрудников отделов по служебным задачам – дознания, патрулирования, профилактики. Учитывая значительные расстояния, которые необходимо преодолевать инспекторам в муниципальных районах, новая машина станет отличным подспорьем.

Всего в год 30-летия МЧС России, министерством закуплено и направлено в подразделения около 500 таких машин.

Ранее воронежские сотрудники ГИБДД получили 58 автомобилей Skoda Octavia.