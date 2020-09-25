Воронежские сотрудники ГИБДД получили 58 автомобилей Skoda Octavia

Новым транспортом воронежских сотрудников ГИБДД оснащают уже во второй раз. Фото: Александр ДЕНИСЮК

Перед этим автомобили освятили, окропив их святой водой. Пополнение автопарка стало возможным благодарю проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В рамках этого проекта не только улучшают дорожное покрытие, но и выделяют средства для развития всех видов транспорта городских агломераций.

В начале церемонии автомобили освятили. Фото: Александр ДЕНИСЮК

По результатам распределения было решено, что половина полученных авто останется в Воронеже, а вторая половина будет обеспечивать батальон, обслуживающий федеральные трассы. Оснащение новыми автомобилями других городов и сел области будет постепенно проходить со следующими партиями.

Кстати, новыми Skoda Octavia воронежских гаишников оснащают уже во второй раз. Ранее мы писали о первой партии машин, поступивших на службу местным инспекторам.

- 179 лошадиных сил, коробка DSG, автомат. Есть спорт-режим. Турбина стоит. До ста километров в час разгоняется за 7,3 секунды. Мигалки светодиодные. Подогрев лобового стекла, который очень помогает зимой, - с гордостью рассказывает командир взвода Денис Голигров.

Денис Голигров. Фото: Александр ДЕНИСЮК

Насколько важны для сотрудников эти сухие цифры технических характеристик, рассказывают истории рабочих будней в ГИБДД.

- Погони бывают. Периодически, скажем так. Это рабочие моменты. Как-то давно, было дело, до Землянска машину гнали. Остановили нарушителя уже там.

От Воронежа до этого города примерно 45 километров. Очевидно, будь тогда в распоряжении инспекторов автомобиль поновее, столь длительной погони можно было избежать.

Но не стоит забывать и о комфорте для личного состава. Стандартная рабочая смена сотрудника ГИБДД длится 12 часов. И все это время он обязан пребывать на своем посту и в жару, и в холод. Поэтому Денис Голигров так рад, что в машине есть и кондиционер, и подогрев сидений.

179 лошадиных сил, коробка DSG, автомат. Фото: Александр ДЕНИСЮК

За то длительное время, что они проводят на посту, служебные автомобили становятся им как родные:

- Как правило, отношение к личной машине ничем не отличается от отношения к служебной. На личной ты приехал на работу, а полдня работаешь на служебной. Поэтому мы их и моем, и ухаживаем за ними. Каждый сотрудник следит за служебной машиной как за своей собственной.