В Воронеже полицейские установили личности всех подростков, избивавших аутиста

Все ноги больного человека после нападения детей покрыты синяками. Фото: Дария Лаврова.

В региональном ГУ МВД дали комментарий по поводу избиения 38-летнего мужчины-аутиста:

- На сегодняшний день все предварительные доследственные мероприятия проведены. Вероятно, будет возбуждено уголовное дело. Все участники противоправного деяния полицией установлены.

Ранее, в одном из Телеграм-каналов сообщили, что проведена очная ставка матери избитого мужчины и подростков, участвовавших в расправе над беззащитным человеком. Косвенно теперь эта информация подтверждается.

Напомним, на днях стало известно о диком случае в одном из воронежских дворов: 38-летнего мужчину-аутиста избили до потери сознания. По свидетельству матери больного человека Дарии Лавровой, сделали это четыре 12-летних подростка. Причем по словам женщины, издевательства над ее сыном длились уже давно. В беззащитного аутиста кидали грязью, обсыпали песком, однажды надели на него бейсболку с землей. Примеру старших следовали младшие. Дошло до того, что в издевательствах участвовали и маленькие дети.