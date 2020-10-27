Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Воронеже полицейские установили личности всех подростков, избивавших аутиста

Скорее всего, будет возбуждено уголовное дело
Юрий КОЗЛОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)
Все ноги больного человека после нападения детей покрыты синяками.

Все ноги больного человека после нападения детей покрыты синяками.

Фото: Дария Лаврова.

В региональном ГУ МВД дали комментарий по поводу избиения 38-летнего мужчины-аутиста:

- На сегодняшний день все предварительные доследственные мероприятия проведены. Вероятно, будет возбуждено уголовное дело. Все участники противоправного деяния полицией установлены.

Ранее, в одном из Телеграм-каналов сообщили, что проведена очная ставка матери избитого мужчины и подростков, участвовавших в расправе над беззащитным человеком. Косвенно теперь эта информация подтверждается.

Напомним, на днях стало известно о диком случае в одном из воронежских дворов: 38-летнего мужчину-аутиста избили до потери сознания. По свидетельству матери больного человека Дарии Лавровой, сделали это четыре 12-летних подростка. Причем по словам женщины, издевательства над ее сыном длились уже давно. В беззащитного аутиста кидали грязью, обсыпали песком, однажды надели на него бейсболку с землей. Примеру старших следовали младшие. Дошло до того, что в издевательствах участвовали и маленькие дети.

Криминал