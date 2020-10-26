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В Воронеже рассказали, что удалось сделать на мосту на улице Ленина за первые двое суток ремонта

Власти отчитались, что на эстакаде смонтировали новую водопроводную трубу
Юрий КОЗЛОВ
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Ремонт моста начался довольно активно.

Ремонт моста начался довольно активно.

Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

В мэрии Воронежа рассказали, чем занимались рабочие на мосту на улице Ленина после полного перекрытия движения.

По данным властей, подрядчики вовремя подогнали технику – краны и балковозы – и достаточно оперативно, к 3.00 25 октября смонтировали две балки пролетного строения и новую водопроводную трубу на эстакаду. 26 октября провели дезинфекцию этой трубы, ее также тщательно промыли.

Напомним, 27 октября должны запастись водой жители Центрального района и части Ленинского. Если все пойдет по плану, из-за переподключения сети драгоценная влага в кранах у них исчезнет с 12.00 28 октября до 00.00 29 октября.

Между тем, первый день перекрытия принес большую пробку только на съезде с улицы Софьи Перовской на Чернавский мост. В районе перекрытой переправы на улице Ленина, набережной Массалитинова и на улице Степана Разита трафик был в принципе терпимым.