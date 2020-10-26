Как Воронеж встретил первый рабочий день после перекрытия виадука на улице Ленина

Виадук полностью закрыли вечером 24 октября Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Понедельник 26 октября стал первым рабочим днем после перекрытия виадука на улице Ленина. Сколько страхов питали воронежцы насчет этого события, сколько дорожных катаклизмов предрекали! «Комсомолка» проехалась по местам, вызывавшим самые большие опасения участников дорожного движения, и узнала, как обстоят дела на самом деле.

ПЕРЕКРЕСТОК УРИЦКОГО-ЛЕНИНА

По новой временной схеме движения маршрутные такси должны заезжать на «Работницу», разворачиваться на перекрестке перед закрытым виадуком и ехать обратно. Насчет этого маневра больше всего опасались водители большегрузных автобусов маршрута 9КС, что они не смогут развернуться в потоке машин на узкой дороге.

Маршрутки разворачиваются перед "кирпичом" Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Но… утро понедельника удивило пустынной улицей Ленина, в обоих направлениях. В основном по дороге двигались автобусы и гораздо меньше обычного – личный транспорт. Вероятно, автомобилисты решили не соваться в тупик. Для удобства на перекрестке дежурили регулировщики, которые объясняли водителям новые правила проезда и направляли потоки.

Кстати, пешеходы пока могут пользоваться переправой, соединяющей проспект Революции и улицу Ленина, но, как только начнется демонтаж конструкций, тротуар закроют и для них. В этом случае ближайший переход через железнодорожное полотно будет только в переулке Швейников. А это 500 метров обхода!

НАБЕРЕЖНАЯ МАССАЛИТИНОВА

Поток транспорта в объезд перекрытого моста направили по набережной Массалитинова. Логично было бы предположить, что загруженность улицы резко возрастет. Тут прогнозы частично подтвердились. Движение стало очень плотным, перейти дорогу вне «зебры» просто нереально. Кстати, и переход многие водители игнорируют. Однако, глухой пробки, вопреки «страшилкам», здесь не образовалось.

Маршрутки пошли по набережной Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

ЛЕВЫЙ ПОВОРОТ ИЗ-ПОД ЧЕРНАВСКОГО МОСТА НА СТЕПАНА РАЗИНА И С МОСТА НА НАБЕРЕЖНУЮ МАССАЛИТИНОВА

Уже в воскресенье водители недоумевали, почему поворот налево в этом месте всегда красный. А потому, что теперь съезд с Чернавского моста на набережную Массалитинова и поворот из-под переправы на подъем по улице Степана Разина запрещен. Сделано это для удобства проезда общественного транспорта, который пустили по этим улицам.

Поворачивать налево здесь теперь запрещено! Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Утром 26 октября некоторые водители пытались еще повернуть налево, но бдительные сотрудники ДПС останавливали их, жезлами показывая единственно верное направление. Возможно, благодаря работе регулировщиков, заторов не было и в этом проблемном месте.

СЪЕЗД С СОФЬИ ПЕРОВСКОЙ НА ЧЕРНАВСКИЙ МОСТ

А здесь повернуть очень трудно Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

А вот где в районе 10 часов утра неожиданно образовалась внушительная пробка, так это на выезде с улицы Софьи Перовской на Чернавский мост и улицу Пятницкого. Возможностей для левого поворота у водителей, движущихся с набережной водохранилища, было очень мало. От ЮВЖД на набережную Массалитинова один за другим шли пассажирские автобусы, в том числе и большегрузные. Навстречу – тоже сплошная цепь машин. Самые смелые водители рисковали проскочить перед ними, создавая при этом аварийную ситуацию. Остальные ждали перерыва в потоке, но пробка быстро растянулась аж до Адмиралтейской площади. Вероятно, ситуацию спасет регулировка работы светофора.

Внушительная пробка на улице Софьи Перовской Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

К счастью, самые страшные прогнозы относительно транспортного апокалипсиса, вызванного перекрытием виадука на улице Ленина, не реализовались. Но тут надо напомнить и о том, что с понедельника в Воронеже начались школьные каникулы и «удаленка» у студентов. Что, если это благополучие временное, только до выхода школьников и студентов на учебу? Или до первого снега? Поживем – увидим.