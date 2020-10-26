Воронежский лесотехнический университет тоже ушел на «дистанционку»

На дистанционное обучение студенты ушли, как минимум на две недели. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В группе Воронежского лесотехнического университета ВКонтакте объявили о переходе на дистанционное обучение. Студенты вуза будут заниматься дома, как минимум, до 8 ноября.

Напомним, ранее о временном переходе на удаленную форму обучения объявили в ВГУ, ВГПУ, ВГАУ, ВЭПИ, в Воронежском филиале РЭУ имени Г.В.Плеханова. То есть, все ведущие вузы нашей области временно будут вести занятия онлайн.

Напомним, ранее рекомендацию перейти на дистанционное обучение руководителям вуза региона дал 23 октября губернатор Александр Гусев. Основание было веское: коронавирус обнаружили в шести высших учебных заведениях Воронежа.