Коронавирус в Воронеже, последние новости на 25 октября 2020: вузы переходят на дистанционное обучение

Ранее инфекцию нашли в шести университетах. Фото: Мария ЛЕНЦ

23 077 жителей Воронежской области уже заразились коронавирусом. Суточный прирост продолжает бить рекорды. 23 октября зарегистрировали 256 инфицированных, вчера - уже 265. Окончили лечение 19 784 воронежца. Скончались 358 человек с подтвержденным COVID-19, накануне сообщили о смерти 12 больных.

Тем временем воронежские вузы переходят на дистанционное обучение. С 26 октября по 8 ноября максимальное число студентов ВГУ будут заниматься в онлайн-формате. Аналогичное решение приняли в опорном вузе. В ВГПУ, ВГАУ, ВЭПИ, в Воронежском филиале РЭУ им. Г.В.Плеханова также сообщили о том, что с 26 октября студенты и преподаватели уходят на «удаленку».

В начале прошлой недели губернатор Александр Гусев рекомендовал вузам, а вместе с ними и средним профессиональным учебным заведениям, перевести занятия в дистанционный режим. Так как случаи коронавируса выявили в шести высших учебных заведениях.