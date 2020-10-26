В Воронеже таксисты опасаются пользоваться выделенной полосой на Северном мосту

Немногие воронежские таксисты могут похвастаться разрешением на деятельность, оформленным по всем правилам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Воронежцы обратили внимание на то, что таксисты не пользуются выделенной полосой для общественного транспорта. Хотя, казалось бы, именно им они и являются. Напомним, «выделенка» на прошлой неделе появилась на Северном мосту.

Как пояснили люди, сведущие в особенностях подобного бизнеса, большинство таксистов ездят без оформления всех необходимых по закону процедур. В частности, у многих нет желтых номеров, «шашечек», путевых листов. Одним словом, люди работают, мягко говоря, полулегально.

В итоге и получается, что «выделенка» вроде бы для такси, но официального, с тем самым разрешением на деятельность. А такового в Воронеже, получается, не так уж много.

Напомним, по выделенной полосе может ездить только общественный транспорт, такси, школьные автобусы и велосипедисты (если полоса находится справа). Другим водителям разрешают ею пользоваться, только если она отделена от остальной проезжей части прерывистой линией и нужно повернуть, выехать на дорогу, высадить или посадить пассажира на обочине, не создавая помехи автобусам.

Вообще контроль за квалификацией водителей общественного транспорта – одна из проблем Воронежа. Уже стали обычной практикой жалобы на манеру вождения некоторых шоферов маршруток, для которых в порядке вещей гонки, выезд на обочину и даже езда на красный свет.