Выделенная полоса в Воронеже начнет действовать с 20 октября

Фото с сайта мэрии Воронежа

Воронежские дорожники завершили нанесение разметки выделенной полосы на Северном мосту. В понедельник, 19 октября, МБУ «Центр организации дорожного движения» устанавливает на этом участке соответствующие дорожные знаки. Уже со вторника «выделенка» будет действовать, хотя еще, возможно, по итогам мониторинга за дорожной ситуацией в разметку внесут коррективы.

ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ ПО ДОРОГАМ С ВЫДЕЛЕННОЙ ПОЛОСОЙ

В мэрии Воронежа напомнили правила дорожного движения по дорогам с выделенной полосой, ведь в нашем городе она появилась впервые. Так, движение по «выделенке» разрешено лишь городскому общественному транспорту, школьным автобусам, легковым такси и велосипедистам (если полоса располагается справа от проезжей части).

В тех местах, где полоса отделена от остальной проезжей части прерывистой линией разметки, можно перестраиваться транспорту при поворотах. Например, чтобы повернуть на улицу Перевёрткина. В этих местах разрешено также заезжать на выделенную полосу при въезде на дорогу и для посадки и высадки пассажиров у правого края проезжей части, но только при условии, что это не создает помех маршруткам.

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