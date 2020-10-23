Воронежский облсуд вернул в СИЗО водителя, сбившего насмерть малышку в коляске

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Воронежский облсуд вернул в СИЗО 34-летнего водителя, который 13 августа на улице Ворошилова сбил насмерть четырехмесячную девочку в коляске. Напомним, в начале октября 2020 года следователь просил продлить срок содержания нарушителя под стражей, но Ленинский райсуд 13 октября отказал, водителя отпустили, обязав являться к следователю по первому требованию и не садиться за руль.

Апелляцию подала мать погибшей девочки. Потерпевшая напомнила, что обвиняемый неоднократно злостно нарушал ПДД, после наезда на коляску скрылся с места ДТП, не оказав помощь пострадавшей и даже не вызвав «Скорую».

Воронежский облсуд признал постановление районного суда незаконным, вынесенным без учета полноты данных о личности обвиняемого, и отменил его. И постановил продлить срок содержания водителя под стражей еще на месяц. Обвиняемого взяли под стражу в зале суда.