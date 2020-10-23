В Воронежской области установлен новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки

Число зараженных увеличивается с каждым днем. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В оперштабе по борьбе с коронавирусом предоставили печальную статистику по заболеваниям COVID-19 за последние сутки. За последние сутки подхватили эту очень опасную болезнь 256 жителей Воронежской области. Всего с начала эпидемии в нашем регионе число зараженных приблизилось к 23 тысячам – на данный момент их 22 812. Умерли еще 12 человек, всего COVID-19 унес жизни уже 346 наших земляков.

В то же время еще 372 жителя нашей области победили коронавирус. Причем только у 23 из них заболевание было выявлено методом мазка (ПЦР+). Видимо, у остальных поражение легких обнаружили на КТ. Всего число выздоровевших теперь 22661 человек (с ПЦР+ 19 604).

Напомним, в связи с ухудшением ситуации с эпидемией коронавируса губернатор Александр Гусев подписал указ о введении новых ограничений.