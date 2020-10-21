Приемной матери-садистке из села под Воронежем не стали ужесточать приговор

Фото из архива КП Фото: Ирина ШАБАНОВА

Еще в августе 2020 года Эртильский райсуд вынес приговор 43-летней матери, которая несколько лет издевалась над своим приемным сыном. Тогда ее приговорили к трем годам условно и штрафу в 30 тыс. рублей. С вердиктом не согласилась прокуратура. Гособвинитель требовал для женщины реального срока наказания в пять лет и плюс выплатить ребенку 300 тысяч за моральный ущерб. Воронежский областной суд рассмотрел апелляцию и оставил в силе приговор райсуда. Об этом сообщили в облсуде 21 октября.

Напомним, женщина обвинялась по трем статьям – п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и ч. 2 ст. 309 УК РФ (принуждение свидетеля к даче ложных показаний). Когда в районном суде выносили приговор, то учли ее состояние здоровья и то, что она всячески старалась загладить вину перед ребенком.

Как уже ранее писала «Комсомольская правда», женщина и ее супруг стали приемными родителями для трех мальчиков в 2016 году. Только вот старшего ребенка она почему-то невзлюбила. По данным следствия, с лета 2016 года по 23 августа 2018-го она причиняла ему физические и психические страдания. Возила его в багажнике, била веревкой, металлической поварешкой или скалкой. Запирала его в хозпостройке рядом с погребом. А также учила плавать, кидая в воду, и даже пыталась утопить.

Когда все выяснилось, женщина с помощью шантажа попыталась заставить свидетеля не давать показания. Она уверяла, что опорочит девушку перед ее парнем. Запуганная свидетельница сначала даже хотела ничего не говорить, но потом сообщила следствию, что ложные показания ее заставила дать обвиняемая женщина.

Всех детей увезли. Сейчас они находятся в детском доме в Воронеже.