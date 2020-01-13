Женщина из Воронежской области перевозила приемного сына в багажнике и пыталась утопить

13 Янв. 2020 2020-01-13T09:53:08+03:00

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В феврале 2016 года 42-летняя жительница Эртильского района и ее супруг стали приемными родителями. Они приняли на воспитание в свою семью трех мальчиков: двух - 2005 года рождения и одного - 2004-го.

Вот только старшего из них женщина почему-то невзлюбила. По словам следователей с лета того же 2016 года по 23 августа 2018-го она причиняла ему физические и психические страдания. Проще говоря, приемная мать систематически избивала ребенка с 12 лет. Но даже не побои были самым страшным.

Жарким летом в августе 2016 года она заставила мальчика залезть в багажник автомобиля. Так она и везла его домой, где уже после избила веревкой. Для «воспитания» эта женщина использовала и металлическую поварешку, и деревянную скалку.

На ночь, в летнее время, она запирала мальчика в хозяйственной постройке с погребом, которая явно не предназначена для сна.

Учила женщина ребенка и плаванию: бросала его в глубокие участки водоема, где пыталась утопить. Мальчик захлебывался водой и не мог дышать, но, к счастью, самое страшное не произошло. Кроме того, «мать» заставляла других детей морально издеваться над подростком.

Когда все выяснилось, женщина с помощью шантажа попыталась заставить свидетеля не давать показания. Она уверяла, что опорочит девушку перед ее парнем. Запуганная свидетельница сначала даже хотела ничего не говорить, но потом сообщила следствию, что ложные показания ее заставила дать обвиняемая женщина.

Всех детей увезли от обвиняемой женщины. Сейчас они находятся в детском доме в Воронеже.

- На предварительном следствии женщина вину не признала, воспользовалась правом не свидетельствовать против себя. Вместе с тем следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли показания потерпевшего и более 60 свидетелей, заключения проведенных судебных экспертиз, протоколы следственных действий. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказал руководитель Аннинского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Роман Филатов.

42-летняя жительница Эртильского района сейчас обвиняется по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), п. «д» ч.2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы несовершеннолетнего) и ч. 2 ст. 309 УК РФ (принуждение свидетеля к даче ложных показаний).

ИСТОЧНИК KP.RU