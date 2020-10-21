В Воронеже не нашли подрядчика для реконструкции стадиона «Факел»

Воронежские власти в реконструкцию спортивного объекта готовы были вложить немалую сумму денег – более 700 млн рублей. Однако проводимый аукцион никого из подрядчиков не заинтересовал. Это следует из документации, размещенной на сайте госзакупки.

На аукцион по благоустройству стадиона, расположенного по улице Писателя Маршака, 1а, не подали на одной заявки.

Торги были объявлены в сентябре. Максимальная цена контракта составила 704 млн рублей. За деньги подрядчик должен был провести ремонтные работы в два этапа. Сначала по контракту необходимо было обустроить восточную, северную и южную трибуны на 6,9 тыс. мест, футбольное поле с искусственным покрытием площадью 7,1 тыс. кв. м., а также установить информационное табло, построить четыре контрольно-пропускных пункта, 12 билетных касс и навес для досмотра автомобилей. А уж потом оборудовать беговую дорожку и тренировочное поле.

Предполагалось, что подрядчик закончит работы до 1 июля 2021 года.

О том, что стадион «Факел» будет реконструирован, начали говорить еще до начала пандемии. Тогда предполагалось, что уже весной 2021 года объект будет сдан. И одноименная футбольная команда устроит там свои первые тренировки. Но аукцион на ремонтные работы, намеченный на май, пришлось перенести на осень.