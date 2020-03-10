2020-03-10T18:19:09+03:00
Общество

Воронежский стадион «Факел» отремонтируют к весне следующего года

Конкурс на реконструкцию объекта должен состояться в мае
Татьяна МИСТЮКОВА
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В правительстве Воронежской области обсудили реконструкцию стадиона спорткомплекса «Факел» (находится на ул. Маршака, 1а). Напомним, в состав СК, помимо стадиона на три тысячи зрителей, входят большой и малый бассейны, залы игровых видов спорта, фитнес-зал и восстановительные центры.

По словам руководителя департамента физической культуры и спорта области Владимира Кадурина, в конкурсе на проведение проектно-изыскательских работ по реконструкции стадиона победила фирма ПМ «Рост». В региональном правительстве сообщили, что работы должны вестись в соответствии с техническим заданием и регламентом РФС и ФНЛ и завершиться получением положительного заключения экспертизы к апрелю текущего года. После этого в мае состоится конкурс на реконструкцию объекта, а уже весной следующего года футбольная команда «Факел» должна провести первые матчи на обновленном стадионе.

В облправительстве пояснили, что, согласно заключению экспертов, состояние футбольного поля и сопутствующей ему инфраструктуры можно оценить как работоспособное. Однако, в какую именно сумму выльется реконструкция, пока сказать сложно. Все будет зависеть от перечня работ.

Губернатор Александр Гусев поручил проработать все варианты и сметы, чтобы сформировать оптимальный вариант:

- Мы должны сделать стадион, который будет полностью соответствовать требованиям Российского футбольного союза, будет удобным для команды и зрителей. При проектировании исходить нужно из этого. Нам нужен функциональный, безопасный, комфортный объект при оптимальном ценовом решении.

Для этого Александр Гусев поручил изучить подобные объекты в других регионах: какие там были использованы материалы и во сколько они обошлись, а также какой объем работ в целом был исполнен.

Кроме того, буквально в тот же день губернатор высказался о покупке областными властями Центрального стадиона профсоюзов.

Он подтвердил, что региональные власти готовы приобрести объект за 150-200 миллионов рублей:

- Мы готовы заплатить за стадион пять годовых доходов, которые получает за его эксплуатацию профсоюз. Будем договариваться на разумных условиях, покупать в областную собственность, реконструировать. Мы разговаривали с профсоюзами, у них есть понимание, что им самим содержать такой объект нет никакого смысла. Как только команда «Факел» оттуда уйдет на резервный стадион, который мы построим в течение года, этот объект для них будет убыточным.

На самом «Факеле» Александр Гусев пообещал увеличить вместительность трибун до восьми тысяч зрителей:

- Если договоримся с покупкой стадиона профсоюзов, то он станет основной площадкой команды, а «Факел» - резервной, - пояснил губернатор.

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