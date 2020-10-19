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Воронежцы сфотографировали тарелку инопланетян над ночным городом

Фотографию сделали жители микрорайона Боровое
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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страница сообщества "Типичный Воронеж" соцсети "Вконтакте"

Ночью 20 октября жители улицы Федора Тютчева в микрорайоне Боровое, выглянув из окна, обнаружили в темном небе над Воронежем … летающую тарелку. Действительно, желтый диск с лучом, ведущим к земле, напоминал классический корабль инопланетян.

Горожане принялись строить предположения о том, что же это может быть. Материалисты сразу отрезали: это свечение от теплиц или другого источника света, причудливо отразившееся от облаков. Возможно, это было зарево от пожара на складе на улице Иркутской. Или все-таки инопланетяне?..

Кстати, судя по рассказам очевидцев, инопланетные существа давно облюбовали наш город. Сообщения об их визитах появляются с заводной регулярностью.