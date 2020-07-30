Загадочные круги на полях в Воронеже: НЛО или чей-то розыгрыш?

Загадочные круги на овсяном поле появились в Центральном районе Воронежа 12 июля. Эта территория, неподалеку от улицы Березовая роща, относится к местному агроуниверситету - ВГАУ. Три соединенных друг с другом линиями геоглифа запечатлели горожане с помощью квадракоптера, позже эти снимки появились в соцсетях. В создании таинственных фигур никто не признался, и, разумеется, их начали связывать с проделками неземных существ. Может, инопланетяне так подают сигналы воронежцам?

В вузе рассказать о происхождении геоглифов не смогли: сами ничего не знают. Доктор сельскохозяйственных наук, профессор Василий Федотов в разговоре с корреспондентом «КП- Воронеж» добавил:

- Я встречал подобные вещи в интернете, но сам никогда с ними не сталкивался. Научного объяснения у меня нет. Скорее всего, это чья-то шалость. Но, поскольку свидетелей не было, то мы можем только строить предположения.

ПОДОЗРЕНИЯ ПОДТВЕРДИЛИСЬ

Информация о кругах привлекла внимание и уфологов. Буквально через неделю группа научно-исследовательского объединения «Геоглифология - Космопоиск» отправилась в Воронеж проверять загадочные символы.

- Уже по первым опубликованным кадрам у нас возникли большие сомнения в аутентичности, т.е. подлинности формации. Так же смущало и местоположение - практически в самом центре города. Поля здесь небольшие, учебные. Есть рожь, пшеница, овес, даже свекла, - рассказывает «Комсомолке» участница группы Мария Семенова.

Когда исследователи паранормальных явлений добрались до места, осмотрели его, сделали замеры, фотографии, поговорили с местными жителями, подозрения подтвердились.

- Были найдены несколько основных признаков рукотворной формации. Аутентичные круги на полях имеют строгую геометрию, здесь же погрешности видны даже визуально при аэрофотосъемке, измерения на месте дополнительно это подтвердили. Также мы нашли на поле характерные следы от «топталки». Колосья не изогнуты, а именно сломаны. Плюс еще ряд факторов, которые мы обнаружили, но не афишируем, чтобы не упрощать работу подделывателей и не усложнять жизнь себе, - добавляет девушка.

Таким поле застали уфологи.

КВАДРОКОПТЕР ЗАПУСТИЛИ НАМЕРЕННО

Действительно, поля агроуниверситета привлекают внимание местных жителей. Особенно популярными они стали в период коронавируса. Из-за закрытия парков в городе практически не осталось мест для прогулок.

- По словам воронежцев, в поле приходит молодежь и устраивает фотосессии. Да, овес в предзакатных лучах действительно красив! Поэтому разных протоптанных тропинок там великое множество, - продолжает уфолог. - Но круги находятся в центре поля, а любители фотосессий не ходят так далеко. Думаю, первоначальный расчет подделывателей был на то, что фигуры увидят из окон близлежащих домов. Но этого не произошло. Тогда, по всей видимости, целенаправленно запустили квадрокоптер. Больше там летать не для чего. Впечатление, что кто-то от скуки сделал эти круги. Но стоит сказать, мы встречали и более качественные подделки.

К приезду исследователей на поле вытоптали еще несколько фигур: небольшой круг, квадрат и линии. Как отмечают уфологи, по качеству эти «геоглифы» выполнены еще хуже первоначальных.

Другие наши собеседники даже не решились всерьез обсуждать фигуры на поле. Мол, по внешнему виду очевидно, что кто-то баловался. Для создания таких «таинственных объектов» не нужна даже техника, достаточно тяжелой палки и немного предварительных расчетов. Мы проверили: в интернете, действительно, не очень сложно найти подобный самоучитель.

ИЗ ИСТОРИИ

Сообщения об аномальных явлениях в Воронежской области появляются время от времени. Но нельзя сказать, что происходит это часто. Например, в 2018 году уфологи заинтересовались селом Каверье Рамонского района. Тогда местные жители сообщили о розовом тумане, который «перебрасывал в пространстве». Годом ранее в одной тематической передаче прославился дом культуры в селе Морозовка Россошанского района. Сотрудники ДК утверждали, что за ними наблюдает потусторонняя сила.

Но эти примеры не идут в сравнение с событием 1989-го. Той осенью в Южном парке Воронежа якобы приземлилось НЛО. По утверждениям местных жителей, гуманоиды совершили 10 посадок. Инопланетяне были одеты в серебристые костюмы и ярко светились. Они доходили до какой-то невидимой черты, искрились и испарялись. Еще долгое время местные энтузиасты пытались осмыслить и изучить это явление.